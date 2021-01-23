Özdilek’te ‘Karneval’ coşkusu başlıyor

BİR eğitim-öğretim dönemini daha tamamlayan öğrenciler yarı yıl tatiline başlarken, Özdilek de "İyi Tatiller, Mutlu Alışverişler" sloganıyla hazırladığı "Karneval" kampanyasıyla, 22-31 Ocak tarihleri arasında aileleri ve çocukları sevindirecek indirim fırsatları sunuyor. "Karneval" kampanyasına özel indirimler, Özdilek AVM'leri, departman mağazaları, hipermarketleri ve çevrimiçi alışveriş sitesi Özdilekteyim. com'da çocuklarını sevindirmek isteyen ebeveynleri bekliyor. Kampanya boyunca çocuklara özel lisanslı ev tekstili ürünlerinden bornozlara, 3'lü eşofman takımlarından oyuncak bebek ve kumandalı iş makinelerine, puzzle ve kutu oyunlarından boya takımlarına kadar pek çok ürün özel indirimlerle satılacak.