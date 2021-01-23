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Haberler Ekonomi Rus koronavirüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

Sputnik-V 'de üretilecek

, Sputnik-V koronavirüs aşısının üretimi için ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Rusya tarafından yapılan açıklamada, aşının teknoloji transferinin başladığı bildirildi.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

23.01.2021, 13:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021, 13:42

Rusya, Sputnik-V koronavirüs aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Putin, Rus aşısı Sputnik V konusunda telefonda Cumhurbaşkanımız'a bir teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdiler ve onun neticesinde kurumlarımız arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu iş birliğinin amacı ise sadece tedavi değil, ortak aşı üretimi, yani Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Bu hedefe doğru olumlu bir şekilde ilerliyoruz" açıklaması yapmıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA GEREKLİ GÖRÜŞMEYİ YAPMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Sputnik V" başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

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