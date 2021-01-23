Seyahat harcamaları yüzde 19.2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2020 dönemine ilişkin "Hane Halkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, Kovid-19 salgınının etkisini hissettirdiği 2020'nin temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 32 azalarak 21 milyon 724 bin olarak gerçekleşti.