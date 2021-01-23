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Haberler Ekonomi Seyahat harcamaları yüzde 19.2 azaldı

Seyahat harcamaları yüzde 19.2 azaldı

2020'nin üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 17 milyon 299 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 azalarak 18 milyar 864 milyon lira oldu.

Seyahat harcamaları yüzde 19.2 azaldı

23.1.2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2020 dönemine ilişkin "Hane Halkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, Kovid-19 salgınının etkisini hissettirdiği 2020'nin temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 32 azalarak 21 milyon 724 bin olarak gerçekleşti.

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