Yüksek İhtisas Üniversitesi 40 akademik personel alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesine nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacak. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.