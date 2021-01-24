20 yılda 32.2 milyar dolarlık fındık ihracatı

TÜRKİYE 2001-2020 arasını kapsayan 20 yıllık dönemde 32 milyar 195 milyon 654 bin dolarlık iç fındık ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye son 20 yılda çeşitli ülkelere 4 milyon 993 bin 167 ton iç fındık sattı. Yılda ortalama 120 ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemde 32 milyar 195 milyon 654 bin 140 dolarlık iç fındık dış satımı gerçekleştirdi. Türkiye'nin yılda ortalama ihraç ettiği fındık miktarı 249 bin ton olurken, döviz girdisi ise 1 milyar 609 milyon dolara ulaştı.