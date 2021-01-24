  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı 30 personel alacak

Başkanlığı 30 personel alacak

merkez teşkilatı hizmet birimlerine personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. üzerinden yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar da belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı 30 personel alacak

24.01.2021, 09:51

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacağı duyurusunda bulundu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda personel alımı ile ilgili detaylı bilgilere de yer verildi.

Sınava katılma şartları arasında "En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak," şartı da yer aldı.

İlana ait detaylı bilgi için tıklayınız

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı 30 personel alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.