Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı 30 personel alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacağı duyurusunda bulundu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda personel alımı ile ilgili detaylı bilgilere de yer verildi.



Sınava katılma şartları arasında "En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak," şartı da yer aldı.