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Haberler Ekonomi Ege’nin turizm cennetleri Almanya’da tanıtılacak

Ege’nin turizm cennetleri ’da tanıtılacak

İZTO, Ege bölgesindeki tarihi ve turistik yerlerin yurtdışında tanıtılması amacıyla ile online bir toplantı düzenledi. Amaç, kente daha çok turist gelmesini sağlamak için Ege’nin potansiyelini sergilemek.

Ege’nin turizm cennetleri Almanya’da tanıtılacak

24.1.2021

İzmir Ticaret Odası, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ile Ege'nin turistik potansiyelinin Almanya'da tanıtılması amacıyla online bir toplantı düzenledi. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş'in başkanlığındaki toplantıya; İzmir İl Kültür Müdürü Murat Karaçanta, Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı Ürün Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, İZTO Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, Tursab Ege Başkanı Kıvanç Meriç ile DRV heyetinden Başkan Norbert Fiebig, Hükümetlerarası Kıdemli Yöneticisi Volker Adams, Yurtdışı Destinasyon Komitesi Başkanı Oliver Zahn ve Başkan Yardımcısı Önder Sancarlanbaz ile Dünya Turizm Örgütü temsilcisi Gunter Ihlau katıldı.

ÇEŞME'YE GURBETÇİ AKINI
Farklı ülkelerin turizm temsilcileriyle bağlantı kurarak, kent turizmine önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Özkardeş, "Geçen yıl Kasım sonu itibariyle 250 bin civarında yabancı, 270 bin de yerli turist geldi. 2020'de yurtdışından gelen turistlerin büyük bir kısmını Almanlar oluşturdu. Özellikle Çeşme ilçemiz gurbetçileri ağırladı" diye konuştu.

YAZ SEZONU UZAYACAK
Oda olarak yaz sezonunun uzatılması, kent merkezinde ve resortlarda güvenli turizm ile daha fazla turistin İzmir'e çekilmesi hedefiyle, paydaş kurumlarla işbirliği yaptıklarını söyleyen Özkardeş, "İzmir'de düzenlenen fuar ve etkinliklerin tanıtılmasında DRV ile birlikte çalışacağız. Kent turizmimizin gelişmesine büyük değer katacağına inandığımız bu etkinliklerdeki destekleri için Başkan Norbert Fiebig nezdinde tüm DRV temsilcilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

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