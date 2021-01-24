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İcradan satılık Karşıyaka'da 3+1 daire

'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 3+1 daire mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. üzerinde yayınlanan ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

İcradan satılık İzmir Karşıyaka'da 3+1 daire

24.01.2021, 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021, 09:14

Mahkeme, İzmir Karşıyaka'da bulunan 3+1, 97 metrekarelik daire için satış kararı verdi. İzban, Nergis Metro İstasyonuna, Bostanlı Vapur iskelesi, semt çarşılarına yürüme mesafesinde, ilköğretim okullarına yakın mesafede bulunan dairenin satış fiyatı olarak ise 530.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 05.03.2021 günü 14:00 belirlendi.

İlana ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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