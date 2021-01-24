İzmir Çiğli Balatçık Mahallesi'nde bulunan arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Anadolu Caddesi ile İzban hattı arasında kalan arsanın fiyatı ve satış tarihi de ilanda ayrıntılı olarak belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Satış fiyatı olarak 1.292.000 TL belirlenen arsanın satış tarihi ise 17.03.2021 14:30 - 16.04.2021 14:30 olarak açıklandı.
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İzmir Çiğli'de 680 metrekare arsa satışa çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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