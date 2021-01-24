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Haberler Ekonomi Manisa Şehzadeler'de icradan satılık zeytinli bağ ve tarla

'de icradan satılık zeytinli bağ ve tarla

'nın ilçesi, 'nde bulunan 23.925,00 metrekare zeytinli bağ ve tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinde yer alan ilanda satışla ilgili detaylar da belirtildi.

Manisa Şehzadeler'de icradan satılık zeytinli bağ ve tarla

24.01.2021, 10:20

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan zeytinli bağ ve tarla satışa çıkarıldı. Üzerinde yaşları 20-70 arasında değişen zeytin ağaçları ve 8-10 yaşlarında kiraz ağaçlarından kurulu kapama karışık zeytin ve kiraz bahçesi bulunan tarla için satış fiyatı olarak 574.200 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak ise 22.03.2021 10:30 - 22.04.2021 10:30 tarihleri belirlendi.

İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

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