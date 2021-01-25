15 mılyon vatandaşa sosyal koruma ödemesi

Hükümet, 2021'de de geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı. Ulusal istihdam stratejisi eylem planı kapsamında bu yıl 10 milyonun üzerinde çalışan işveren prim teşvikinden yararlanacak. Hazine'nin ilave istihdama vergi teşviki 1.5 milyar lirayı bulacak.