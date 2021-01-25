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Haberler Ekonomi Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

161 akademik personel alacak

Rektörlüğü, “Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi” alımı için duyuru yaptı.

Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

25.01.2021, 11:56

aşkent Üniversitesi Rektörlüğü, "Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi" alımı için duyuru yaptı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Alıma ilişkin son başvuru tarihinin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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