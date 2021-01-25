Haberler Ekonomi Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, “Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi” alımı için duyuru yaptı.

25.01.2021, 11:56