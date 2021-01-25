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Emekli olmak için 3'lü fırsat! Başvuru için son günler

’lulara primleri için yapılandırma, dondurma ve ihya (canlandırma) kolaylığı getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulabilecek. 3’lü fırsat ile pek çok Bağ-Kur’luya da emeklilik yolu açılacak.

Emekli olmak için 3'lü fırsat! Başvuru için son günler
TAKVİM

25.01.2021, 09:29

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi, Bağ-Kur'luları rahatlattı. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma ve ihya (canlandırma) kolaylığı getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi, 5 puanlık indirimden de yararlanacak.

3'lü fırsat pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu da açacak. Ancak başvuru için 1 Şubat tarihini kaçırmamak gerekiyor. İşte sağlanan imkanlar:

YAPILANDIRMA: Prim borçlarını yapılandırma için başvuranların faizleri silinecek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. İlk taksit süresi içinde yani 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, enflasyon farkının da yüzde 90'ını ödemeyecek. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatacak. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca, belirlenen katsayılar eklenecek.

DONDURMA: Ödeme ya da yapılandırma yapılmazsa prim borçları silinecek, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Dondurulan süreler daha sonra istenirse ihya edilebilecek.

İHYA: Prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, daha az ödemeyle bu süreleri canlandırabilecek.

Primler bugünkü tutar üzerinden değil, borçlu olunan tarihteki tutarlar enflasyon ile güncellenerek kazanılacak.

KOLAYCA MAAŞA KAVUŞ
Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borcu sildirip günleri dondurarak emekli olacak.

Emeklilik için geçmişte dondurulan sürelere ihtiyacı olanlar da az ödemeyle bunu ihya edecek.

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