Faizsiz konuta yasal düzenleme

HÜKÜMET, sayıları giderek artan faizsiz konut edinme firmaları ile ilgili önemli bir adım atıyor. Sistemin toplu konuttaki satış payı yüzde 15'lere ulaşırken, son yıllarda firma sayısında gözle görülür artış yaşandı. Devlet güvencesinin olmaması, bu işi yapan şirketlerde sermaye şartı aranmaması sistemin geçmişte yaşanan saadet zinciri, Çiftlikbank gibi vatandaşların mağduriyetine yol açmaması için kanun taslağı hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak taslağa göre bu işi yapan şirketlere öncelikli olarak 'sermaye şartı' getirilecek. Şartları sağlayan şirketlere ise devlet güvencesi verilecek.