Kahve Diyarı’ndan girişimcilere ‘tatlı’ fırsat

Şerbet Sıcak Baklava'nın franchising olarak ilk şubesini 5 ay önce Dikili'de açan genç girişimci Furkan Eker, ikinci şubesini Soma'da hizmete açmaya hazırlanıyor. Üçüncü şube için de yer arayışında olan Eker, sorularımızı yanıtladı.



"ÇOK HEYECANLANDIM"

● Önce sizi tanıyalım. Kimdir Furkan Eker? 1988 yılında doğdum. Kendimi çocukluğundan beri hayallerinin peşinden koşan, şimdilerde hayallerini yaşayan bir girişimci olarak tanımlayabilirim. Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdim. Mezun olduktan sonra bir süre satış danışmanı olarak çalıştım, önce banka saha elemanı olarak kart sattım sonra da sınavlarına girip bankacı oldum. Ama hep mutsuzdum. Hayalimdeki meslek, hayalimdeki iş değildi.



● Hayaliniz neydi ve yolunuz Kahve Diyarı ile nasıl kesişti? Kendi işimi kurmak. Kimseye değil, kendime hesap vermek. İşimde büyümek. Bankacılık serüveninden sonra Manisa Kırkağaç'ta bir dükkan tuttum. Baklava satmaya başladım. Kazandığımı dükkana harcadım. Bir gün aldığımız siparişlerle ilgili İzmir-İstanbul Otoyolu'nda çektiğim videoyu sosyal medyada paylaştım. İlknur hanım videomu görmüş. "Yeni bir markamız var, ilk seninle yola çıkmak istiyoruz" dedi. Çok heyecanlandım. Sonuçta baklava temin etmek öyle kolay değil. Bir gıda ürünü. Kahve Diyarı çatısı altında Şerbet Sıcak Baklava ile arkanızda büyük bir ekip var. Oturduk konuştuk. Dikili'de açmaya karar verdim.



● Pandemi döneminde riskli bir yatırım değil mi? Aslına bakarsanız burada ters mantıkla düşünmek gerekiyor. Bu aynı zamanda krizi fırsata çevirmek için de bir şans. Yatırım cazip, kazancı cazip, marka güçlü ve kurumsal. Profesyonel bir ekiple, çok sistemli bir iş yapıyoruz. Malzemelerimiz ayağımıza kadar geliyor. Bu yüzden fırsatı kaçırmak istemedim.



"MAHALLELERİ CANLANDIRACAGIZ"

Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu da "Bu yatırım, kendi başarı hikayelerini yazmak isteyenler için muhteşem bir fırsat" dedi.



● Kahve Diyarı Grubu'nun yeni markası nasıl çıktı ortaya? Buna sosyal sorumluluk projesi diyebiliriz. Gençlerimiz kendi işini yapmak istiyor. Biz de onlara en tatlı yatırım fırsatını sunma kararı aldık. Küçük bir yatırımla ayda 8-10 bin lira net kar elde edebilecekleri bir konsept hazırladık. Bu mahallemizi canlandırma projesi.



● "Mahalleyi canlandırmak istiyoruz" dediniz, bunu açar mısınız? Şerbet Sıcak Baklava projemizle gençlerin düşük yatırım bütçeleri ile iş sahibi olmasının yolunu açıyoruz. Gençlerimizin girişimciliğini desteklemeliyiz, hayallerini gerçekleştirmeliyiz.



● Yatırım bedeli ve geri dönüş oranları nasıl gerçekleşiyor? Bir dükkanın maliyeti anahtar teslim 200-220 bin TL bütçeli ve yatırımın maksimum 20 ayda geri döneceği şekilde bayilerimize yüksek kar marjı veriyoruz. Mahallenin genci kendi muhitinde iş sahibi olsun istiyoruz Bu nedenle "Mahalleyi de ülkeyi de canlandırmaya geliyoruz" diyerek sloganımızı belirledik.



● Her şubede fırın var. Bunun önemi nedir? Konseptimizde dükkanda şerbetlediğimiz baklavanın nefasetini müşterilerimizle tattırmak istedik. İşte fırın bu yüzden önemli ve standart olarak her şubemizde var. Aynen öyle, biz ezber bozuyoruz. Şubelerimizi, kuyumculara özel ışıklarla donatıyoruz, içinde baklavalarımız mücevher gibi parıldıyor.

ŞENOL KANTÜRK