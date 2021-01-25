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Haberler Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak

48 sözleşmeli personel alacak

2021 personel alımları devam ediyor. Üniversitelerde personel ihtiyacı doğrultusunda ilanlar yayınlanıyor. 48 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuru şartları, kontenjanlar ve branşlar belli oldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak

25.01.2021, 11:52

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personeller alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...