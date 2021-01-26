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Haberler Ekonomi Çıraklıktan başladı mobilya devi oldu

Çıraklıktan başladı mobilya devi oldu

Çıraklıktan başladı mobilya devi oldu

26.1.2021

İZMİR'DE mobilyacı çırağı olarak başladığı iş hayatında Avrupa'nın önde gelen mobilya tesislerinden birini kuran Ali Fuat Gürle, 5 ülkede kendi mağazasını da açarak 18 ülkedeki evlerin çocuk ve genç odalarını döşüyor. Gürle ilk olarak 1985'te kendi işletmesini açtı.

60 NOKTADA ÜRÜN SATIYOR
Koltuk üretimiyle başladığı işletmede ev mobilyasına geçen Gürle, 2001'de ise sadece çocuk ve genç odası üretimi yapmaya başladı. Menderes'te 20 bin metrekare kapalı alanda Türkiye ve Avrupa'nın en büyük mobilya üretim tesislerinden birini kuran Gürle, ahşap ve boyalı mobilya ihracatına da yöneldi. Türkiye'de 19'u doğrudan firmaya bağlı 41'i bayi olmak üzere 60 noktada ürünlerini satan Gürle, Azerbaycan, Libya, Ürdün, Kazakistan ve Yunanistan'da da mağaza açtı. Bu ülkelerin yanında 13 ülkeye ürün gönderen Gürle, dünya çapında tanınan bir marka oluşturmayı hedefliyor.

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