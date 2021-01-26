Esnafın kredi borçları ile vergi ödemeleri ertelendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2.5 milyon esnafa nefes aldıran gelir kaybı, kira desteğinin ardından dün de önemli adımlar devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen işyerleri için mücbir sebep kararı aldı, vergi ödemeleri ertelendi, 122 bin işletme nefes aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak. Bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak. Borcu olan esnaf ailesiyle birlikte hastane hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

BEYANNAME 26 GÜN SONRA

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Erteleme, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen veya faaliyetleri durdurulan işyerlerini kapsıyor. Bu işyerleri 1 Aralık 2020'den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, e-defter beyannamelerini vermeyecek, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecek. Ayrıca Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin 1 Ocak-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri de ertelendi.

ANA FAALİYET ALANI ÖNEMLİ

Gelir İdaresi tebliğiyle sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükellefler 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına alındı. Mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak. Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/ bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması durumunda beyanname/ bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu döneme ilişkin KDV beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacak.



BAKAN ELVAN: VERGLER ERTELEDK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini yayınladığımız tebliğ ile erteledik. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı" dedi.



TESK: TESEKKÜR EDYORUZ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa destek adımlarını süratle yaşama geçiren Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Vergi ertelemesi, borcu olan esnafın sağlık hizmetinden yararlanması çok önemli kararlar. Artık borcu da olsa esnafımız ailesiyle hastane hizmetlerinden yararlanabilecek. Kira, gelir kaybı desteği ve üstüne dün atılan bu adımlar binlerce esnafa nefes aldırdı" diye konuştu.

Hazal ATEŞ