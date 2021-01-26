Gıda komitesi’nden ‘fahiş fiyat’ zirvesi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli öncülüğünde, Gıda Komitesi'nin perşembe ya da cumaya toplanmayı planladığı öğrenildi. Salgınla mücadelede talebin arttığı tarım ve gıda ürünlerindeki yüksek fiyat artışlarını önlemek için alınacak tedbirleri görüşecek olan Komite'nin, ucuza tüketim seferberliği kapsamında ürün bazında tedbirler alacağı belirtildi. Bu kapsamda ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. 81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek, stok ve piyasa takibi yapılacak.



BEBEK MAMASI VE YUMURTA

ÖZELLİKLE fiyatları aşırı artan zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması ve yumurta gibi ürünler için tüketiciyi koruyacak adımların atılmasının hedeflendiği toplantıda ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler görüşülecek. Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyacın arttığı limon, soğan, patateste ihracat izne bağlanmıştı. Bu toplantıda da hangi ürünler için ihracat izni gerektiği ele alınacak.