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Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilana göre Haliç Üniversitesi bünyesine öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak.

26.01.2021, 11:18