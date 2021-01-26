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Haberler Ekonomi Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

86 öğretim üyesi alacak

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilana göre bünyesine öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak.

Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

26.01.2021, 11:18

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Haliç Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

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