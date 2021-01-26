Hedef, ihracatçı sayısını 10 binin üstüne çıkarmak

Türkiye'ye 2020 yılında pandemi salgınına rağmen 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bu ihracata 5 milyar 331 milyon dolarlık katkı sağlayan 57 üyesini ödüllendirmek için düzenlediği 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne pandemi arası verdi. EİB, 2020 ihracat şampiyonlarına teşekkürünü, gazetelere ve bazı sosyal medya platformlarına verdiği ilanlarla yaptı.



HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Pandemiye rağmen dijital pazarlamaya yoğunlaşarak 2020'de 13 milyar 4 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat rakamına yüzde 41'lik katkı sağlamış ihracat şampiyonlarını bu yıl pandemi nedeniyle teşekkür ilanı aracılığıyla kamuoyuna duyurabildiklerini kaydetti. Her yılın ilk çeyreğinde 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ni görkemli bir şekilde yaptıklarını hatırlatan Eskinazi, "Bu yıl pandemi nedeniyle ödül törenimizi ötelemek durumunda kaldık. İhracatın Yıldızlarını da çok bekletmemek için böyle bir yönteme başvurduk. 2020 yılında EİB'in 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracatına 9 bin 313 firmamız katkı sağladı. Sadece ihracat şampiyonlarımıza değil, tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz. 2021 yılındaki hedefimiz EİB'den ihracat yapan firma sayısını 10 binin üzerine çıkarmak, ihracat rakamımızı da 15 milyar dolara taşımak olacak" diye konuştu.





57 FİRMAYA YER VERİLDİ

Ege İhracatçı Birlikleri, kamuoyu ile paylaştığı ilanda EİB üyeleri arasında 2020 yılında ilk üçte yer alan firmaların, "Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ve WHIRLPOOL Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş." olduğunu duyurdu. İlanda, Ege Bölgesi'nde ihracatın yoğunlaştığı 19 sektörde ilk üçte yer alan 57 firmaya da yer verildi.



15 FİRMA 2020'DE 'YILDIZ' OLDU

EİB'İN 2019'daki 'İhracatın Yıldızları Töreni'nde ödül alan 57 firmanın 42'sinin 2020'nin ihracat şampiyonları listesinde yerini koruduğu görülürken, 15 firma da 2020'de ihracatın yıldızları arasına girme mutluluğunu yaşadı. 57 firmanın 36'sı İzmir merkezli firmalardan oluştu. Manisa 7 firmayla; Denizli, Aydın ve İstanbul 3'er firmayla; Muğla 2, Ankara, Uşak ve Balıkesir de birer firmayla listede yer aldı.