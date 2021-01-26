İstanbul Gelişim Üniversitesi 45 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre," İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada; "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.