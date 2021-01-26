Haberler Ekonomi İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi 78 personel alım ilanı yayımladı

İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi 78 personel alım ilanı yayımladı

İstanbul'un önemli ilçesi Bahçelievler'de Belediye personeli olarak memur ve zabıta olarak çalışmak isteyenler için personel alım ilanı yayımlandı.

26.01.2021, 11:14