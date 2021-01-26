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Haberler Ekonomi İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi 78 personel alım ilanı yayımladı

'da 78 personel alım ilanı yayımladı

'un önemli ilçesi 'de Belediye personeli olarak memur ve zabıta olarak çalışmak isteyenler için personel alım ilanı yayımlandı.

İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi 78 personel alım ilanı yayımladı

26.01.2021, 11:14

Megaşehir İstanbul'un önemli ilçesi Bahçelievler Belediyesi'nde personel olarak çalışmak isteyenler dikkat! Belediye tarafından 2021 yılı personel alım ilanı yayımlanarak resmen süreç başladı.

İstanbul İli Bahçelievler Belediye Başkanlığı, 78 yeni personel işe almak için personel alım ilanı yayımladı. Bu kapsamda memur ve zabıta görevlisi olarak çalışacak yeni elemanlar aranıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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