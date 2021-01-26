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Haberler Ekonomi Kadın kooperatiflerine hibe desteği sürecek

Kadın kooperatiflerine hibe desteği sürecek

Kadın kooperatiflerine hibe desteği sürecek

26.1.2021

KOOPERATİFLERİN Desteklenmesi Programı kapsamında kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği bu yıl da sürecek. Hibe desteği başvuruları 1 Şubat 2021- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Ticaret İl müdürlüklerine yapabilecek. Ticaret Bakanı Pekcan, kooperatifleşmeye ve kadın girişimcilerin ekonominin her alanında güçlenmesine önem verdiklerini belirterek, "Kadın girişimcilerimize yönelik Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programı ve Export Akademi Programı eğitimlerimiz de devam ediyor" dedi.

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