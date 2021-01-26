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Haberler Ekonomi Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2021 bedelli askerlik ücreti...

Son dakika: ücreti belli oldu! bedelli askerlik ücreti...

Son dakika haberi... 'in ücreti belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan bedelli askerlik ücreti bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak.

Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2021 bedelli askerlik ücreti...

26.01.2021, 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021, 11:43

2021 Bedelli Askerlik ücreti belli oldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapan gurbetçinin ödeyeceği para tutarı, Merkez bankasınca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM'ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor.

Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU
Bedelli askerlik yapacak gençlerin merakla beklediği 2021 yılı bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak.

Geçen yıl ocak – haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

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