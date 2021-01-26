Yapılandırmada son fırsatı kaçırmayın

VERGİ, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son haftaya girildi. Prim borcunu yapılandırmak için başvuranların sayısı 1 milyon 400 bine ulaştı, 79 milyar liranın üzerinde borç yapılandırıldı. Vergi dairelerine ulaşan dilekçe sayısı 8.3 milyon olurken, yapılandırılan borç 100 milyara yaklaştı. Böylece vergi, prim yapılandırmasında başvuru sayısı 9.7 milyona ulaştı, yapılandırılan borç da 180 milyara yaklaştı.

1 ŞUBAT SON TARİH

Başvuru süresi 31 Aralık'ta sona erecek iken Cumhurbaşkanı kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı. Kanunda, başvuru ve ilk taksit sürelerinin uzatılması konusunda sadece bir defaya mahsus bir aylık uzatma yetkisi verilmiş bulunuyor. SGK'ya olan borçlar ile vergi daireleri ve diğer kamu kurumlarına olan borçlar için 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular 1 Şubat'ta saat 23.59'a kadar devam edecek.