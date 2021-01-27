66.8 milyarlık faiz indirimli kredi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Halkbank kredi taksitlerinin ötelendiğini açıkladı, gelir vergisi, stopaj KDV ödemeleri ertelendi. İşyeri kiralamalarda stopaj yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülürken, istihdamın korunması kaydıyla işe devam kredi desteği paketi ve kısa çalışma ödeneği sayesinde maaş desteği veriliyor. Esnafın kredilerden yararlanmasının önünü açmak için kredi sicillerine 'mücbir sebep' kaydı düşülmesi imkânı sağlanarak KOBİ'lerin kredi ödemelerinde 90 günlük gecikme süresi 180 güne çıkarıldı. Esnafa yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli krediler ile desteklendi. 2020'de, geçen yıllardan devirler yaklaşık 964 bin esnafa toplam 40.3 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı. Faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesi 66.8 milyar lirayı geçti. Halkbank'a olan kredi geri ödemelerinde 5,8 milyar lira kredi taksiti ertelendi. Kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlar için de yapılandırma imkânı sağlandı ve bu kapsamda 30 bin esnafın toplam 650 milyon lira tutarındaki gecikmiş borcu yapılandırıldı.