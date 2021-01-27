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Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Altınbaş Üniversitesi'nin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacak.

27.01.2021, 11:15