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Haberler Ekonomi Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

16 öğretim üyesi alacak

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre 'nin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacak.

Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

27.01.2021, 11:15

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Altınbaş Üniversitesi tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün. Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na posta yoluyla yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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