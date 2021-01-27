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Haberler Ekonomi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 İtfaiye Eri Alacak

75 İtfaiye Eri Alacak

bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 İtfaiye Eri Alacak

27.01.2021, 11:25

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır" denildi.

Kadro derecesi 10, KPSS puan türü ise P93 olan ilanda hem kadın hem erkek itfaiye erleri alınacak ve 60 KPSS puanı şartı aranacak. İlana son başvuru tarihi ise 19 Ocak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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