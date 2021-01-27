Kira ve gelir kaybı desteği için başvuru süresi uzadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yaşama geçirilen 2 milyonun üzerinde esnafın talepte bulunduğu kira ve gelir kaybı desteğinde başvuru süresi uzatıldı. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyanlar 31 Mart gecesine kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gelir kaybı desteğinin ardından kira ödemeleri de kısa sürede başlayacak. Üç ay süresince devam edecek destekler kapsamında esnafa verilecek aylık destek tutarı 1 milyar 240 milyon liraya ulaşacak. Salgından etkilenen esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 66.8 milyar lirayı geçti.

ÖDEMELER ÜÇ AY SÜRECEK

Kovid-19 salgınının ticaret hayatına etkilerini azaltmak için hükümet gelir kaybı, kira, düşük faizli kredi, vergi ve SGK prim kolaylığı ile çeşitli eğitim destekleriyle esnaf ve sanatkârın yanında oldu. Kira ve gelir kaybı desteği kapsamında üç ay boyunca gelir kaybı için bin lira, kira yardımı kapsamında da büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira destek sağlanacak. Başvurular 30 Aralık itibariyle alınmaya başlarken, salgından en çok etkilenen 133 iş kolu destek kapsamına alındı.

YOĞUN TALEP NEDENİYLE

Hibe şeklinde verilen doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler yararlanıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün bu destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuru yapmayan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirleri için başvuru süresini 31 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Pekcan, Bakanlığa gelen yoğun talepler nedeniyle kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkânı sağladıklarını ifade etti.



KİRA BEYANLARI İNCELENİYOR

TİCARET Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında gelir kaybı desteğinin ardından kira desteği ödemeleri de kısa sürede başlayacak. Kira desteği ödemesi için kiralayanın verileriyle kiracının beyanlarının örtüşmesi gerekiyor. Bunlar örtüşmediğinde kira ödemesi ve kontrat sorgulaması yapılıyor. Otobüs, taksi ve servis şoförleri de kira desteğine başvururken, bu iş kollarında kira desteği ödemesi yapılmıyor.

HAZAL ATEŞ/ANKARA