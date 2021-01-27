Şirketlerde kağıt evraktan ‘e-Belge’ye zorunlu geçiş

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen e-belge uygulamaları ile 2.8 milyar lira tasarruf sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işletmeleri dijital dönüşüm kapsamında teşvik ettiği e-belge uygulamaları genişletiliyor. Kâğıt ortamında düzenlenen fatura, defter, bilet başta olmak üzer çok sayıda evrak artık elektronik ortamda düzenlenecek.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

E-fatura uygulamasından 300 bin, e-arşiv faturadan 285 bin, e-irsaliyeden 90 bin, e-serbest meslek makbuzundan 190 bin, e-müstdahsil makbuzu uygulamasından 25 bin vergi mükellefi yararlanıyor. Sektörler ve mükellef grupları itibariyle e-belge uygulamasına geçiş çalışmaları hızlandırıldı.

E-BİLET DÖNEMİ BAŞLADI

Bazı mükellefler de brüt satış hasılatlarına göre geçiş yapıyor. Kağıtla verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu ve defter gibi çok sayıda evrakta e-belge kullanılması zorunluluğu uygulamaya alındı. Buna göre, 2018-2019 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan ve 1 Temmuz 2020'de e-faturaya geçen firmalar için Ocak ayı itibariyle e-defter uygulamasına geçiş zorunlu hale geldi. Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan işletmeler yılın başından itibaren e-bilet uygulamasına geçti. Ocak ayı itibariyle otobüs firmaları e-bilet ve e-bilet yolcu listesi düzenlemeye başladı.

2.8 MİLYARLIK TASARRUF

Bu yıl ya da ilerleyen yıllarda faaliyete başlayan işletmeler de faaliyet tarihi itibariyle dördüncü ayın başından itibaren uygulamaya dâhil olacak. Belgelerin dijital yapılırken, sahte belge kullanımı da sona erecek. Gelir İdaresi'nin 2010'dan bu yana uyguladığı ve sürekli geliştirdiği e-belge uygulamaları kapsamında 2.8 milyara yakın belge elektronik ortamda düzenlendi. Kâğıt, postalama ve arşivleme gibi işlemlerde yaklaşık 2.8 milyar lira maliyet tasarrufu sağlandı. E-fatura uygulamasından yaklaşık 300 bin, e-arşiv faturadan 281 bin, e-irsaliyeden 80 bin, e-serbest meslek makbuzundan 185 bin ve e-müstahsil makbuzu uygulamasından 24 bin vergi mükellefi yararlanıyor.



YEN UYGULAMALAR GELYOR

E-GİDER pusulası, e-döviz alım satım belgesi, e-dekont, e-sigorta komisyon gider belgesi ile e-sigorta poliçesi gibi belgelere ilişkin çalışmalar da tamamlandı. Mükelleflerin uygulama başvurularıyla söz konusu e-belge uygulamalarının kapsamı ve yaygınlığı artırılarak ekonomik aktivitelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hazal ATEŞ