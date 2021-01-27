Son dakika: Esnafa kira desteği ödemesi başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.



Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun" dedi.