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Haberler Ekonomi Son dakika: Esnafa kira desteği ödemesi başladı

Son dakika: Esnafa kira desteği ödemesi başladı

Son dakika haberi.. Ticaret Bakanı "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." dedi.

Son dakika: Esnafa kira desteği ödemesi başladı
DHA

27.01.2021, 14:27 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021, 14:44

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun" dedi.

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