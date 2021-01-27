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Haberler Ekonomi ‘Türkiye-İran taşımacılığı bir milyon tona çıkacak’

- taşımacılığı bir milyon tona çıkacak’

‘Türkiye-İran taşımacılığı bir milyon tona çıkacak’

27.1.2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Demir İpek Yolu'nun güney kesimini kullanarak İran üzerinden Çin'e yük taşınabilmesi için, güzergahtaki ülke demiryolları ile gerekli altyapı, rekabetçi tarife ve uygun transit süreleri için işbirliği yapılacağını açıkladı. Türkiye- İran arasında salgın koşullarına rağmen günlük 3 tren işletilerek 2020 yılında 564 bin ton yük taşındığı hatırlatılırken, yük taşımalarının artmasında özellikle Van Gölü üzerinde hizmet veren 50 vagon kapasiteli iki feribotun önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulandı. Artış trendinde olan Türkiye-İran taşımalarının 2021 yılında 1 milyon tona çıkarılması için her türlü çalışmanın yapılacağı bildirildi.

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