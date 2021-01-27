Yer fıstığını çam fıstığı diye satıyorlar

İzmir Bergama'daki Kozak Yaylası'nda üretilen çam fıstığının kilo fiyatı 600 liraya yükselirken, sahtekarlar belli işlemlerden geçirdikleri yer fıstığını çam fıstığı gibi satıyor. İki ürün arasındaki fiyat farkı ise çam fıstığındaki artış nedeniyle 15 katına kadar çıktı. Çeşitli işlemden geçirilerek şekil olarak benzetilen pahalı çam fıstıkları, çok daha ucuz olan yer fıstığı ile karıştırılıyor. Fıstık ağacı kozalaklarının kabukların kırılmasıyla çıkarılan çam fıstığının bazı gıda sahtekarları tarafından taklitinin yapılması üreticiyi zor durumda bıraktı. Çam fıstığının kilosu 600 lira iken, şekil olarak çok benzetilen 'dolmalık çam fıstığı' adı altında satılan yer fıstığının kilosu ise 40 ila 150 lira arasında.