26 yıldır üreticiyle...

İzmir'deki büyükbaş hayvancılığın ve hayvan ıslahının en doğru şekilde geliştirilmesini amaçlayan İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, kurulduğu 1995 yılından bu yana sektördeki üreticiler adına pek çok adımlar atarak, daha da ileri seviyeye taşınmasıyla ilgili istişare görüşmeleri yapmaya devam ediyor.

'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Bölgedeki üreticilerin rekabet piyasasında zarar görmemesi adına belirli noktalarda süt toplama merkezleri kurduklarını belirten Sorumlu Müdür Suat Sönmez, "Bu amaçla Kiraz ilçesinde süt toplama merkezimiz faaliyete geçmiş ve günlük 62 ton civarında süt toplamaya başlamıştır. Ödemiş'teki merkezimizde ise günlük yaklaşık 82 ton süt elde etmekteyiz. Çok yakında Bergama'da da süt toplamaya başlayacağız. İzmir'de genel olarak toplamda yaklaşık 2 milyon tonluk süt hacmine ulaşıyoruz" dedi. "Birlikten Güç Doğar" sloganıyla her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydeden Sönmez, "Son günlerde süt fiyatlarının üretici aleyhine olmaması için çalışmalar yaparak, yetiştiricilerimize tam destek olmaya çalıştık ve daima da bu desteğimizi sürdüreceğiz. Ülkemiz ve bölgemiz hayvancılığı adına düve merkezlerimizdeki tam kadro personelimizle, piyasa dengelemesini koruyarak, düve alım ve satım işlemlerinde tüm gayretlerimizle aralıksız hizmet sunuyoruz. Bu çerçevede hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin yapılması, üye eğitimlerinin sağlanması, ihtiyaçların temin ve tedariki ile üretimin yurtiçi ve yurtdışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarını 26 yıldır yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

Ercan AKGÜN