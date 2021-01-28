Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla yürütülen KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında 2020 yılında ilan edilen çağrıyla, dijital dönüşüm odaklı 396 projeye 158 milyon lira katkıda bulunduklarını belirterek, "KOBİGEL'in dijitalleşme odaklı yeni çağrısını da yakında ilan edeceğiz" dedi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin çevrim içi düzenlediği 'Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışında konuşan Varank şunları söyledi:

ÖZEL SEKTÖRÜ TEŞVİK ETTİK

"Dijital dönüşümü, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin ana odağına aldık. Bu kapsamda, 5G ve ileri bağlantı teknolojileri, mobilite araçları ve teknolojileri stratejisi, akıllı yaşam, sağlık, finans ve ticarette dijital dönüşüm, sanayinin dijital dönüşümü ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin hazırlanması konularında paydaş kurumlarımız ve özel sektörle birlikte hareket ederek önemli adımlar attık."

İŞLETME BAŞINA 6 MİLYON LİRA

"Dijital dönüşüm odaklı birçok hibe ve destekle firmaların finansman ihtiyacına cevap verdik. KOSGEB'le yürüttüğümüz KOBİGEL programıyla hem teknolojiyi geliştiren hem de bunları kullanan KOBİ'lerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. 2020'de ilan ettiğimiz çağrıyla, dijital dönüşüm odaklı 396 projeye 158 milyon lira katkıda bulunduk. KOBİGEL'in dijitalleşme odaklı yeni çağrısını da yakında ilan edeceğiz. KOSGEB'in 'Stratejik Ürün Destek Programı' kapsamında da KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirmeleri için işletme başına 6 milyon kadar destek sağladık. TÜBİTAK dijitalleşme alanında 5 bin projeye 3.39 milyar lira destek verdi."



31 YATIRIMI DESTEKLİYORUZ

MEVCUT iş gücünü geleceğin mesleklerine yönlendirecek projeler yapmanın yanı sıra insan kaynağının teknolojik bilgi ve donanımına yönelik projeler yürütüyoruz. Sanayi Doktora Programı kapsamında dijital teknolojiler alanında 19 farklı üniversitenin 27 farklı sanayi firmasıyla yaptığı 31 projeyi destekliyoruz. Bu projeler kapsamında 123 doktora öğrencisini yetiştirecek ve doktora öğrenimleri sonrasında onlara istihdam desteği sağlayacağız. Dijitalleşme konusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yakın işbirliğiyle çalışıyoruz. 9 milyar dolarlık portföye sahip 40 binden fazla girişimi bünyesinde barındıran inovasyon ve girişimcilik platformu; girişimci, sanayici ve yatırımcıyı buluşturacak. Firmanın Türk girişimlerinden en az 1 'unicorn' çıkarma hedefinin de takipçisi olacağız.



IMF TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ REVİZE ETTİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Varank, "Salgında birçok kamu hizmeti dijital ortamda yürütülüyor. Özel sektörün de dijitalleşmesine ivme kazandırdık. e-ticaret sektörü 2020'de yüzde 65 büyüdü. Bu yaygın dijitalleşmenin, kayıt dışılığın azaltılması ve işletme maliyetlerinin düşürülmesinde pozitif etkileri var. Bu kayıt altına almanın bizim büyüme rakamlarımıza da yansıdığını düşünüyoruz. IMF, 2020-2021 Türkiye büyüme öngörülerini revize etti. Daha önce Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 küçüleceğini tahmin eden IMF, şu anda bu rakamı yüzde 1.2 büyüme olarak düzeltti. 2021'de Türkiye'nin yüzde 6 büyüyeceğini öngörüyor. Kayıt altına almak ve bu kapsamda ticaretin gelişmesi, birçok vatandaşımızın pandemi sürecinde e-ticarete yönelmesini bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.