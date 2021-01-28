Marmara Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alıyor!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" denildi.

25 Ocak'ta açılan ilana başvurular 15 gün boyunca yapılabilecek. Başvurular istenen belgelerle beraber posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.