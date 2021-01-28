Modüler mobilyada çığır açtılar

Tire merkezli ANM Köksal Orman Ürünleri firması, 'modüler mobilyada' çığır açtı. Firmanın, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köksal, modüler mobilya sektöründe "MOBILIQUE" markasıyla hem iç hem de dış pazarda kısa sürede söz sahibi olduklarını belirterek, "Temel ilkelerimiz, kolay kurulum, hızlı teslimat ve yüksek kalite" dedi. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki, toplam 2 bin 700 metrekarelik modern tesislerinde 2020'den bu yana faaliyet gösterdiklerini kaydeden Köksal, "Küresel ölçekte yaşanan Kovid-19 salgınına rağmen Tire OSB bölgesinde hiç düşünmeden yatırım yaptık. Kısa sürede çağdaş, estetik ve modern modüler mobilya tasarımlarıyla dikkat çektik. Yüksek hammadde işleme kapasitemizle ürünlerimizde ileri teknoloji kullanıyoruz. Bilgisayar destekli çizimler son sistem CNC makinelerde otomatik şekilde işlenerek üretiliyor" dedi.

YENİ HEDEFLER PEŞİNDE

İç ve dış pazar hedeflerinin yakın dönem stratejilerini anlatan Köksal, "Mobilyanın geleceği bu sektörde. Yeni iş olanakları ile iç ve dış pazar payımızı büyüteceğiz. Ürün yelpazemiz arasında, mutfak, banyo dolabı, çalışma masası, kitaplık, oda mobilyaları ve çok amaçlı kiler dolapları bulunuyor. Aldığımız siparişleri gününde teslim ediyoruz. Bireysel müşteriler, müteahhitler ve büyük inşaat firmaları ile çalışıyoruz. Firmamızı, mobilique.com.tr adresinden daha yakından tanıyabilirsiniz. Ayrıca ürünlerimize, internet üzerinden online satış platformlarından da ulaşabilirsiniz. Modüler mobilya bizim işimiz" dedi.

NADİR UYSAL