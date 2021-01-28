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Haberler Ekonomi THY, Almanya'ya gidecek yolcuların tıbbi maske kullanacağını bildirdi

, 'ya gidecek yolcuların tıbbi maske kullanacağını bildirdi

Son dakika haberi... (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.

THY, Almanya'ya gidecek yolcuların tıbbi maske kullanacağını bildirdi
AA

28.01.2021, 15:42

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın yetkili makamlarca alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir." denildi.

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