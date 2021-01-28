Yenilenebilir enerjide yöre çiftçisine örnek

BAYINDIR'ın, önde gelen işadamlarından Mehmet Hampa, yenilenebilir enerji alanında yöre çiftçisine örnek oldu. Hampa, tarımda kullanacağı elektriği, tesisinin çatısında kurduracağı 'solar sistem' ile üretecek. Aynı zamanda Bayındır Belediye Meclis Üyeliği görevini de sürdüren başarılı işadamı, ihtiyacı olan elektrik enerjisini bundan böyle, kendi arazisinde inşa edeceği 1100 metrekare sera çatısında kurulacak olan 200 Kw Solar Sistem ile sonsuz enerji kaynağı olarak bilinen güneşten elde edecek. Solar Enerji sisteminin hayata geçirilmesi için Egeli Enerji Ltd. şirketi ile el sıkışan Hampa, elektrik enerjisinin tarımsal faaliyetlerde en önemli ihtiyaç ve gider kalemlerinden birini oluşturduğunu belirterek, "Tarımsal enerji maliyetleri günümüz koşullarında çiftçiyi zorluyor. Çiftçilikle uğraşan herkes gibi ben de kendi arazilerimde solar sistemden faydalanmaya karar verdim. Gerek sulamada, gerek çiftlik işlerinde, gerekse paketlemede önemli miktarlarda elektrik enerjisi harcıyorum. Bu da üretim maliyetlerimizi önemli oranda artırıyor. Elektrik enerjisini günümüzde güneşten karşılamak kaçınılmaz oldu. Elektriğe harcadığım bütçeyi bundan sonra yeni yeni yatırımlarda ve üretimde kullanacağım. İhtiyacım olan elektriği çatıda üreteceğim. Yüksek enerji maliyetleri nedeniyle yakında benzer sistemler hem kentlerde hem de tarımsal alanlarda hızla yaygınlaşacak. Yörede çiçekçilik başta olmak üzere tarım ve hayvancık sektörü oldukça gelişmiş durumda. Akılcı çözümler üretmek gerek" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL