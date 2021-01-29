Fahiş fiyatlara kooperatif ürünüyle darbe vurulacak

Geçen yıl 'tanzim satış' yoluyla vatandaşa ucuz meyve ve sebze ulaştıran PttAVM. com, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi talimatının ardından, halka ucuz gıda ulaştırmak için hazırlığa başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin e-ticaret satış merkezi olan 'PttAVM. com'un çatısı altına Fiskobirlik ve Çaykur ürünleri de dahil edilerek, kooperatif şubesi olmayan noktalarda da vatandaşa indirimli ürün ulaştırılması hedefleniyor.

E-TANZİM UYGULAMASI GİBİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede, son günlerde gıdada yaşanan yüksek fiyat artışlarıyla ilgili şikayetleri gündeme getirmiş, Erdoğan da konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasının yanında, birtakım önlemlerin alınması talimatını vermişti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl bu dönemlerde meyve ve sebze ürünleri ile ilgili başlatılan e-tanzim satış modelinde olduğu gibi, yine vatandaşa ucuz gıda ulaştırmak üzere bir çalışma yapılıyor. İlk olarak son günlerde fiyatları aşırı artış gösteren zeytinyağı ve ayçiçek yağı başta olmak üzere, un, tuz, şeker, bakliyat, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünleri ön plana çıkarılacak.

ÜCRETSİZ KARGO HİZMETİ

Ücretsiz kargo seçeneği ile üretici ve tedarikçiler indirimlere katkı sağlamaları noktasında teşvik edilecek. Uygulamayla kooperatif ürünü bulunmayan noktalarda vatandaşın bir tıkla ürünlere ulaşmaları sağlanarak, serbest piyasa koşullarında fiyat istikrarının sağlanması hedeflenecek. Belirlenecek birçok ürün vatandaşa ucuz fiyatlarla ulaştırılırken, kargo hizmeti ücretsiz olarak verilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK