İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi almak üzere ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak. Adaylar, evraklarını 2 Şubat 2021 tarihine kadar teslim edebilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.