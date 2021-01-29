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Haberler Ekonomi İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

2 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi profesör alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 2 Şubat 2021 olarak açıklandı.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

29.01.2021, 11:59

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi almak üzere ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak. Adaylar, evraklarını 2 Şubat 2021 tarihine kadar teslim edebilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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