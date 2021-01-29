Pütürge Belediye ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Pütürge Belediyesi ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak. Belediye verdiği ilanda, "Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" dedi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.