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Haberler Ekonomi Pütürge Belediye ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

Belediye ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

Belediyesi memur almak için ilan açtı. İlana göre ilk defa atanmış olmak kaydıyla 4 memur alınacak. İşte ilana başvuru şartları.

Pütürge Belediye ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

29.01.2021, 11:54

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Pütürge Belediyesi ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak. Belediye verdiği ilanda, "Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" dedi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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