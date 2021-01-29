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Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı

KPSS 70 puan ile sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. İlan da başvuru şartları ve tarihi haricinde merak edilen tüm detayları adaylara duyuran kurum, beraberinde boş kadroları da ilan etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı

29.01.2021, 11:47

Sağlık Bilimleri Üniversitesi KPSS Puanı esas alarak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı illerde istidam edilecek olan adaylar, boş kadro kontenjanı baz alınarak 10 katına kadar sınava davet edilecek. Yayınlanan ile sınav tarihi, başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin tüm detayları açıklayan kurum, başvuruları şahsen toplayacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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