Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav ilanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi KPSS Puanı esas alarak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı illerde istidam edilecek olan adaylar, boş kadro kontenjanı baz alınarak 10 katına kadar sınava davet edilecek. Yayınlanan ile sınav tarihi, başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin tüm detayları açıklayan kurum, başvuruları şahsen toplayacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.