Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek

TÜRKİYE'NİN en önemli yatırımlarından yüksek hızlı tren (YHT) projeleri tamamlandığında, uzak iller arasındaki ulaşım süreleri önemli ölçüde azalacak. Ankara-Sivas arası seyahat süresi 12 saatten 2 saate, Ankara-İzmir arası 14 saatten 3.5 saate inecek. Konya-Adana arasında 2 saat 20 dakikada seyahat edilebilecek. Mersin- Gaziantep arası 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşecek. Hem Ankara-Bursa hem de İstanbul-Bursa arasındaki seyahat süresi de 2 saat 15 dakika olacak.

624 KİLOMETRE OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2009'da çalışmalarına başladığı YHT'lerle Ankara- Eskişehir arası seyahat süresi 4 saatten 1.5 saate, Ankara- İstanbul arası 8 saatten 4 saate, Ankara-Konya arası 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul arası 11 saatten 4.5 saate düştü. Salgına rağmen bu hatlarda 2.8 milyonu aşkın yolcu taşındı. Yapımı devam eden Ankara (Polatlı)-İzmir arasındaki demir yolu projesi tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye ve yaklaşık 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek.