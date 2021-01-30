  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçıya yeni destek

Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçıya yeni destek

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı , "İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz. Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Kararı Resmi Gazetede bugün yayımlandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçıya yeni destek

30.01.2021, 11:08

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz. Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede bugün yayımlandı." açıklamasında bulundu.

DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK İŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ DE DESTEKLEYECEĞİZ

Bakan Pekcan, "Ayrıca bugün yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı şirketlerimizin en etkin kullandığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesine Yönelik desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz. Hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçıya yeni destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.