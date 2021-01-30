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Haberler Ekonomi Beykoz Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

4 öğretim üyesi alacak

öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre 4 öğretim üyesi alınacak.

Beykoz Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

30.01.2021, 11:40

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü doktor öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlan metninde, "Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doktor öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

25 Ocak'ta başlayan başvurular 15 gün boyunca devam edecek. İlana başvurular ise Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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