Gıda fiyatlarında kalıcı düşüş hamlesi

Üretimde maliyetleri düşürecek, kalıcı düşüşü sağlayacak yapısal çözümler masaya yatırıldı. Fiyatları en çok artanlar arasında yer alan ayçiçek yağı, tavuk, yumurta, un gibi ürünleri vatandaşın daha ucuz tedarikinden vergi ayarlamasına, tarife kontenjanından erken uyarı sistemine dek birçok başlık bulunuyor.

3 BAKAN KATILDI

Gıda Komitesi Toplantısı'na Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MB Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

TAKİBİ YAPILIYOR

Açıklamada, "Uluslararası arz ve talep gelişmeleri, salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alındı. Komitenin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim, fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldı" denildi. Bütün illerde planlama yapılarak arz açığı olan ürünlere öncelik verilerek, stok ve piyasa takibini etkinleştirecek düzenlemeler yapılacak. Edinilen bilgiye göre, üretim, ticaret, stoklama, dağıtım, ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirleri, bazı gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması yapısal adımları devreye alınacak. Spekülatif artışlara meydan vermemek için gümrük vergileri ayarlanacak, tarife kontenjanı açılabilecek. Arz açığı olan ürünlere öncelik verilecek, stok, piyasa takibi etkinleştirilecek.



VATANDAŞA UCUZ TEDARİK İMKÂNI

FİYAT artışının en yüksek olduğu sebze, meyve, ayçiçek yağı, tavuk, yumurta, un gibi ürünlere vatandaşın daha ucuz tedariki sağlanacak. Fiyatları artan ürünlerden ihracata konu olanlarda ön ihracat izni seçenekler arasında bulunuyor. Stratejik ürünlerde yerli üretim artırılacak, girdi maliyetlerinde dışa bağımlılık azaltılacak. Gıda ürünlerin iç piyasada makul seviyelerde tutulması için tedbirler hızla devreye alınacak. Tarım Kredi Kooperatifleri, TMO, Türkşeker, Et ve Süt Kurumu gibi kurumlar daha etkin kullanılacak.



ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

TOPLANTIDA tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmelerle ilgili zamanında kararlar almayı sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi oluşturulmasına karar verildi. 3 aşamalı sistemin ilk bileşeni 'arz izleme' olarak adlandırılıyor. Tohumdan hasada kadar geçen sürede oluşabilecek riskler takip edilecek. Sıcaklık, yağış, don, dolu, hastalık, nem gibi riskler anlık olarak tespit edip ortaya çıkarılacak. İkinci bileşen fiyat izleme boyutu olacak. Üçüncü ve son bileşen ise arz zinciri izleme olarak nitelendiriliyor. Tarladan markete kadar olan sürecin her aşamasında ürün fiyatında oluşan eklentiler takip edilecek. Tüm bu izleme süreçlerinin sonuçlarına göre önlem alınacak.

Hazal ATEŞ