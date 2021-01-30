İzmir turizminin gönüllü askerleri

İlk günden bu yana yurt içinde ve dışında İzmir'in tanıtımını yaptıklarını kaydeden Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Çalışmalarımız bir tanıtım grubunun çabalarının çok üzerine çıktı. Tüm arkadaşlarımın özverisi, azmi, çalışkanlığı bizi başarılara taşıdı. 2006 yılından itibaren, İzmir'imizin tanıtımı için hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok turizm fuarına katılmaya başladık. Almanya'da ITB Berlin, Hollanda'da UTRECHT, İsviçre Zürih'te FESPO, İngiltere Londra'da WTM, İstanbul'da EMMIT, İzmir'de TRAVEL TURKEY fuarlarına katıldık. Gururla belirtmek isterim ki, 2009 yılının Eylül ayında Destination İzmir olarak benim başkanlığımda, Belçika'nın Gent Şehri'ndeki fuarda 10 gün boyunca İzmir'imizi tanıttık. Bu ben ve Destination İzmir Grubu için büyük bir onur" diye konuştu. Yabancı basının önemine de değinen Tercan, "Fuarlara katılmanın yanı sıra, Avrupalı gazetecileri İzmir'de ağırladık, çünkü yerinde ağırlayıp gezdirmek tanıtımda çok büyük önem taşıyor" dedi.

İZMİR ÇOK ZENGİN

İzmir'in doğal güzelliklerinin yanı sıra, tarihi değerlere ve sağlık turizmi öğelerine de sahip olduğuna dikkat çeken Bülent Tercan, "Kentimiz deniz, kum, güneşin en güzeline sahip. Çeşme'de, Balçova'da, Seferihisar'da termal sularımız var. Dünyanın en eski açık hava çarşısı Kemeraltı İzmir'de. Unesco Dünya Mirası Bergama, Unesco Dünya Mirası Efes İzmir'de. Biz İzmir'in turizm potansiyelinin minimum seviyede kaldığını görüyor, hiç bir menfaat, art niyet gözetmeden turizm gelirlerinin artırılması için mücadele veriyoruz. Bu çalışmaları yapmayı, ekmeğini yediğimiz, yaşadığımız bir kente borcumuz olarak görüyoruz. Yerel yönetimlerle, mülki amirlerle ve hükümet yetkilileri ile her ortamda işbirliği yapmaya özen gösterdik. Hedefimiz İzmir'i bir dünya markası haline getirmek. İzmir'e çok benzeyen Yunan sahillerinin, şehirlerinin turizm getirileri ortada. Biz daha iyisini yapmaya mecburuz. Bu düşüncelerle 15 yıldır yaptığımız çalışmaları sürdürmeye, daha iyisini yapmamaya kararlıyız" şeklinde konuştu.



HEDEFİMİZ 5 MİLYON TURİST

ÜLKE yöneticileri ile daha fazla işbirliği yapmak istediklerini de kaydeden Tercan şunları söyledi: "Tüm arkadaşlarım gibi kendimi gönüllü bir turizm askeri olarak görüyorum. Destination İzmir başkanlığımın yanı sıra, Etik Başkan Vekilliği, SKAL İzmir Yönetim Kurulu üyeliklerimle İzmir turizmi için çalışmalarım artarak sürüyor. Hedefim İzmir'e yılda 5.000.000 turist gelmesi."