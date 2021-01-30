  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığı memur alım ilanı yayınladı

Başkanlığı memur alım ilanı yayınladı

Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayınladı. İlana son başvuru tarihi 22 Şubat olarak açıklandı.

Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığı memur alım ilanı yayınladı

30.01.2021, 11:31

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruda, "Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığı memur alım ilanı yayınladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.